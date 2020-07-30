【香港製造】HK-M 型格花紋口罩 周五正式發售 並加推三大優惠

早前香港口罩廠 HK-M 預先公布將推出花紋口罩，終於有發售消息啦。

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HK-M 第一款花紋口罩 - 黑白藝術家，將於 7 月 31 日星期五中午 12:00 發售。此口罩支援 Level 2 規格，提供 VFE/PFE/BFE >99% 防護。但廠方暫未提供口罩的售價。

同時，廠方亦發售新顏色口罩，包括 : 藍色玫瑰（丹藍色）和香雪蘭（粉紫色）。

▲ HK-M 型格花紋口罩

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▲ HK-M 型格花紋口罩

同時，廠方亦有三個發售優惠，包括:

優惠一：成人非獨立經典款買2盒送1盒

（選購3盒時優惠會自動計算）



優惠二：新推家庭裝

家庭精美禮盒套裝包括：

-1盒成人非獨立經典款

-1盒彩虹系列隨機單色

-1盒中童口罩

-1盒幼童口罩

售價只會以成本價$388 發售

▲ HK-M 口罩新色:藍色玫瑰（丹藍色）和香雪蘭（粉紫色）

優惠三：彩虹系列買3盒送1盒 （每個優惠只能選3種顏色）

（選購4盒時優惠會自動計算）

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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