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【香港製造】HK-M 型格花紋口罩 周五正式發售 並加推三大優惠

行內熱話 00:30 2020/07/30

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早前香港口罩廠 HK-M 預先公布將推出花紋口罩，終於有發售消息啦。  

 【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

HK-M 第一款花紋口罩 - 黑白藝術家，將於 7 月 31 日星期五中午 12:00 發售。此口罩支援 Level 2 規格，提供 VFE/PFE/BFE >99% 防護。但廠方暫未提供口罩的售價。

同時，廠方亦發售新顏色口罩，包括 : 藍色玫瑰（丹藍色）和香雪蘭（粉紫色）。

HK-M 型格花紋口罩

【其他內容】  【附購買連結】港產M Plus Mask 升呢 Level 3 高防口罩 售$60/30個起

HK-M 型格花紋口罩

同時，廠方亦有三個發售優惠，包括:

優惠一：成人非獨立經典款買2盒送1盒
（選購3盒時優惠會自動計算）

優惠二：新推家庭裝  
 家庭精美禮盒套裝包括：
-1盒成人非獨立經典款
-1盒彩虹系列隨機單色
-1盒中童口罩
-1盒幼童口罩
售價只會以成本價$388 發售

HK-M 口罩新色:藍色玫瑰（丹藍色）和香雪蘭（粉紫色）

優惠三：彩虹系列買3盒送1盒 （每個優惠只能選3種顏色）
（選購4盒時優惠會自動計算）

 口罩購買連結<<

【其他內容】 【附購買連結】BFE/VFE>99%! 台製宏瑋醫療級TypeII彩虹口罩 售$79/50個

【其他內容】  【禁堂食令】附多區資料! 各場所免費開放作「飯堂」 有冷氣、有飲品、有口罩派!? 免費午飯地點一文盡睇 不斷更新

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

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撰文 : 張文啟

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