【禁堂食令】附多區資料! 各場所免費開放作「飯堂」 有冷氣、有飲品、有口罩派!? 免費午飯地點一文盡睇 不斷更新

禁堂食令實施首日，多區出現市民需要在路邊、公園裡進食的情況。有不少機構如教堂因而作出特別安排，為市民提供可以用膳的地方。

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理工大學

禁堂食令 7 月 29 日 生效，理工大學因而推出特別安排，在校內有蓋位置劃出「工友用膳區」，提供風扇及約 40 張連桌椅，讓外判員工保持適當距離用膳。但有網民就特別提醒，理工大學需要「拍卡」才可進入，外人不能進入用餐，勸打工仔不要在 lunch time 浪費時間白行一趟。

迦南堂教會

北區區議員陳旭明亦在 Facebook 上分享位於祥華邨祥禮樓地下的迦南堂教會，由即日起至 8 月 4 日，每日中午十二時至下午兩時，都會開放舉辦午間抗疫講座並提供冷氣，歡迎市民帶同飯盒邊吃邊聽。

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聖母聖衣堂

位於灣仔星街一號的聖母聖衣堂亦在 Facebook 專頁上宣布會由早上七時至晚上十時開放教堂予市民「祈禱，休息，食飯」。

Haïr La Forme

Haïr La Forme 亦在 FB表示，星期四起會開放場所，免費提供食水、紙巾、飲品、冷氣和洗手間供有需要人士用膳。尖沙咀金巴利道45號金巴利廣場5樓全層。到場人士更會每人派一個口罩。

▲ Haïr La Forme

九巴

九巴星期四會在佐敦（西九龍站）巴士總站、屯門站總站和大圍站總站放凳，方便市民去食一餐! (昱放時間為中午12時至下午2時30分)

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各區午間免費用饍地點分享

除此之外，Facebook 專頁「各區午間免費用饍地點分享」也會發布關於全港各區免費提供午膳地點的資訊。有需要的打工仔記得去瀏覽所在地的免費用膳地方。

Pricerite

Pricerite實惠分店 7 月20 日起會安排共1,000張摺櫈，無條件借畀有需要嘅朋友， 歡迎市民向各分店店員查詢。

香港政府

為方便有需要的市民在上述措施實施期間可於有蓋的空間食用自攜午膳，民政事務總署由明日（七月三十日）起，於午膳時間開放位於全港十八區的十九間社區會堂／社區中心。該等社區會堂／社區中心將由上午十一時開放至下午三時。

為方便有需要的市民在上述措施實施期間可於有蓋的空間食用自攜午膳，民政事務總署由七月三十日起，於午膳時間開放位於全港十八區的十九間社區會堂／社區中心。該等社區會堂／社區中心將由上午十一時開放至下午三時。

香港區：

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中西區 － 西營盤高街2號西營盤社區綜合大樓3樓西營盤社區綜合大樓社區會堂

東區 － 銅鑼灣福蔭道7號3樓銅鑼灣社區中心

南區 － 鴨洲利東邨利東社區會堂

灣仔 － 灣仔皇后大道東258號灣仔街市地下低層灣仔活動中心



九龍區：

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九龍城 － 啟德協調道3號啟德社區會堂

觀塘 － 藍田啟田道71號藍田（西區）社區中心

深水埗 － 深水埗石硤尾邨42座地下石硤尾社區會堂

黃大仙 － 慈雲山雲華街45號慈雲山（南區）社區中心

油尖旺 － 油麻地眾坊街60號梁顯利油麻地社區中心



新界區：

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離島 － 東涌文東路39號東涌市政大樓地下東涌社區會堂

葵青 － 葵涌葵盛西邨第六座平台葵盛社區會堂

北區 － 粉嶺祥華邨祥華社區會堂

西貢 － 將軍澳坑口培成路38號西貢將軍澳政府綜合大樓地下坑口社區會堂

沙田 － 沙田顯和里5號顯徑鄰里社區中心

大埔 － 大埔鄉事會街2號大埔社區中心

荃灣 － 荃灣梨木樹邨康樹樓地下梨木樹社區會堂

屯門 － 屯門蝴蝶邨（近蝶心樓）蝴蝶灣社區中心

元朗 － 元朗朗屏邨朗屏社區會堂

元朗 － 天水圍天耀邨天耀社區中心

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