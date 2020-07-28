【羅生門】16日休業22日有確診食客光顧？　葡國餐廳澄清：一場誤會

香港第三波新冠肺炎疫情爆發，連日出現逾百宗確診，市民自然特別關心確診及疑似個案的大廈名單，亦因此易有「誤會」。位於尖沙咀美麗華商場 2 期的葡國菜餐廳「葡匯咪走雞」（Mike's Chicken）今日（ 7 月 28 日）接獲衛生防護中心公布有確診人士曾於 7 月 22 日到該食肆用餐。Mike's Chicken 負責人 Caroline Ling 向 SME.hket 記者指，早在 7 月 16 日開始休業，相信是「一場誤會」。

Caroline 續稱，早於 7 月 16 日前已在「葡匯咪走雞」 Facebook 專頁宣布將於 7 月 16 日暫停營業直至另行通知，不明白為何有確診人士於 7 月 22 日到餐廳用餐的消息；有關消息公布後，更有接逾 200 位熟客致電話查詢關心「疫情」。

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