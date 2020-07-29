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堂食禁令打工仔要周街食! 政總食堂和避暑中心竟准堂食?

行內熱話 20:39 2020/07/29

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本港爆發第三疫新冠肺炎疫情，早前政府公佈，於今天（29 日）起，所有食肆全日禁堂食。措施生效首天，不少市民均需要在雨天之下，在街上公園、天橋等地方進食外賣；有教堂及共享辦公室就開放給市民入內進餐。正當市民為進餐地方煩惱之際，傍晚傳出消息，有政府內部電郵指出，金鐘政府總部的職員餐廳，明日（30 日）起准予堂食，惟限制每檯只限坐一人，各檯之間亦有相隔 1.5 米距離。 

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政府向政總工作的員工發電郵，提到檢視現時情況，職員餐廳明起將准予堂食。消息傳出後，不少網民表示憤怒，在連登討論區上，有網民直言「只准州官放火 不准百姓點燈」、「不得不承認香港有特權階級，只不過一個疫情中更加明顯」、「政府就可以有地方食，平民就要係廁所食」等。

不過，亦有消息指，政府亦有計劃開放 19 個避暑中心，供市民入內進餐。但此舉亦惹起網民爭議，避暑中心和餐廳一樣有人群聚集，同樣有傳染風險!

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撰文 : 張文啟

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