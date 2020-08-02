【營銷策略】Busking 超過兩個人即罰　音樂人：強制散 band 走投無路

新冠肺炎肆虐，政府日前進一步收緊限聚令至 2 人，有音樂人在疫情下靠 busking（街頭藝術）賺取生活費，惟最後一條路亦被政府趕絕。

元朗音樂教室 SJMN Music Academy 創辦人浩思說：「我們的收入來源大部分來自出 show 和教班。新冠肺炎疫情下兩樣零收入。出 show 不用說了，基本上所有活動已取消，教班方面本身我有 50 個學生左右，第二波疫情下只餘 8 個，後來我們靠 busking 增加了一些曝光率，學生上升到 10 多人，但第三波疫情下劇跌到只餘下 2 名學生。」

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▲ 浩思（中）指限聚令奪走了樂隊最後的生存空間。

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浩思直言，第三波疫情將樂隊推入寒冬，本身還可以靠 busking 賺取車馬費和生活費，但限聚令收緊至 2 人可謂趕絕了他們 。他說：「用藝術、音樂賺錢這條路已走到盡頭。學生走，活動無，連街頭表演都也禁！對音樂人來講，只可以閉關修煉了。不過，但閉關都要錢，都要找錢應付日常開支。我真的想不到樂隊可以怎樣搵收入，連僅餘的經營方向都找不到。相信全港的樂隊都面對同一問題，只希望寒冬可以早些過去，現在只有默默裝備自己了。」

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