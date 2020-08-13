香港第三波新冠肺炎疫情爆發，連日出現逾百宗確診，特區政府採取最新防疫措施，銅鑼灣、﻿尖沙咀及中環區等食肆餐廳，顧及食客的安全著想休業直至另行通知：

稻香集團【最後更新 8 月 12 日】

稻香集團在其 Facebook專頁宣布，全線分店即時（12 日）恢復營業，同時推出外賣自取的 8 折等優惠。

爭鮮（迴轉壽司店） 【最後更新 8 月 6 日】

一名患者曾於潛伏期間光顧爭鮮迴轉新都城店。以顧客及員工的健康安全為最優先考慮，該分店在8月5日暫停營業至另行通知。

Ruby Tuesday 【最後更新 8 月 6 日】

Ruby Tuesday 鰂魚涌 K11 Atelier 及其他分店將暫時休業，只維持荃灣海之戀商場分店提供外送及外賣自取服務。

【相關文章】【疫市營商】酒吧休業打擊本港手工啤廠生計 開網店零售・夾同行送貨開源節流

中環

Five Guys【最後更新 8 月 7 日】

Five Guys 在7月17日起營業時間調整為上午11時至晚上6時（5時30分截止下單），外送服務與外賣時間為上午11時到晚上10時；中環店、尖沙咀店、灣仔店和炮台山店於8月5日配合戶戶送外送服務。

心齋Pure Veggie House【最後更新：8 月 5 日】

位於威靈頓街的心齋，在8月1日起晚上六時停止堂食服務，只有提供外賣自取會員八折，非會員九折。

廿一堂 Nijuuichi Don【最後更新：8 月 5 日】

廿一堂因應疫情在8月30日營業時間作調動。位於中環士丹利街的分店營業時間，改為星期一至五上午11時至下午8時，週末/公眾假期上午11時至下午6時；將軍澳唐賢街分店星期一至日上午8時至晚上10時 ；荃灣海之戀商場分店營業時間，改為星期一至日上午11時至下午9時，週末/公眾假期上午8時至晚上九時。

Duck & Waffle【最後更新：8 月 5 日】

位於中環國際金融中心的Duck & Waffle英國菜，於8月31日開始恢復營業，菜單在此提供有限招牌菜。

Pastis French Bistro【最後更新：8 月 5 日】

位於雲咸街的Pastis French Bistro法國餐廳，於7月29日開始停業直至另行通知。

The Chinese Library 【最後更新：8 月 5 日】

位於大館 The Chinese Library 為確保食客的安全著想， 7 月 15 日起暫停營業直至另行通知。

【相關文章】疫情中沉沒？香港仔珍寶海鮮舫休業 公司・區議員：盼短期捲土從來

尖沙咀

六両三 【最後更新 8 月 11 日】

六両三在8月5日更新營業時間，凡惠顧麵食和便當均贈送冬瓜茶一杯。位於尖沙咀宜昌街3號地鋪六両三‧台灣牛肉麵的營業時間為星期一至日上午11時至下午5時；位於觀塘巧明街六両三‧台灣食堂的營業時間為星期一至六上午11時至下午5時，星期日休息。

十和田總本店【最後更新 8 月 11 日】

十和田總本店的尖沙咀金馬倫道分店和Mikiki分店，於7月30日起傍晚6時只限外賣服務，因應疫情特別營業時間為早上11時30分至晚上10時。

大都烤鴨【最後更新 8 月 5 日】

位於尖沙咀K11購物藝術館的大都烤鴨店在8月5日重開堂食，營業時間至下午4時半，全日外賣自取至晚上8時半。

丼吉日本吉列專門店【最後更新 8 月 5 日】

銅鑼灣世貿分店、元朗YOHO 分店及中環IFC 分店仍然繼續營業，提供外賣自取/送遞服務。至於尖沙咀廣東道分店、尖沙咀The ONE分店及沙田新城市廣場分店，於7月29日至8月4日暫停營業

Nishiki Don 錦丼鮪專門店【最後更新 8 月 5 日】

位於尖沙咀國際廣場的錦丼鮪專門店在8月3日重開堂食，營業時間將暫時調整為中午12時至下午5時，外賣服務則是中午12時至晚上10時。

香港鼎泰豐 【最後更新 8 月 5 日】

尖沙咀新港中心分店近日接待一名(無病徵)新型冠狀病毒確診者，為保障客人及員工的健康及安全，全線分店早於接獲衛生防護中心正式通知前，於7月11日即時開始暫停營業隨即進行全面消毒。

銅鑼灣

嘛嘛地 Manaday【最後更新 8 月 5 日】

嘛嘛地銅鑼灣霎西街分店照常營業，7月29日至8月5日是限定外賣菜單，營業時間和外賣自取服務為早上11時30分至晚上8時 ；提供免費飯盒時段早上11時30分至下午6時。至於嘛嘛地尖沙咀信基商業中心分店暫定休息至 8 月 3 日。

天然豚骨拉麵專門店 一蘭 【最後更新 8 月 5 日】

因應政府最新的防疫措施，﻿8 月 1 日起營業時間更改銅鑼灣分店早上10時至晚上9時，尖沙咀分店早上11時至晚上9時；晚上6時以後恕不提供餐點，僅販售手信商品。

極尚大喜屋日本料理【最後更新 8 月 5 日】

因應政府新一輪抗疫措施安排，銅鑼灣廣場分店將於8月5日恢復午市放題，定食及外賣供應，營業時間為中午12時至下午3時。

殿 大喜屋日本料理【最後更新 8 月 5 日】

尖沙咀金巴利道店於8月1日恢復午市供應，營業時間為中午12時正至午3時

牛陣【最後更新 8 月 5 日】

牛陣因應疫情關係在8月2日起部份分店外賣自取75折，包括九龍灣德福廣場、荃灣愉景新城分店、元朗形點分店、大埔超級城分店和銅鑼灣廣場分店。

銅鑼灣廣場分店、元朗形點分店、九龍灣德福廣場分店照常營業，時間改為早上11時至晚上9時。至於尖沙咀國際廣場分店、荃灣荃新天地和愉景新城分店大埔超級城分店均暫停營業直至另行通知。

牛気Nabe Urawa【最後更新 8 月 5 日】

牛気所有分店於7 月 31日起開始將重啟中午12時至下午6時堂食。

CLUB ALBERGUE 1601【最後更新 8 月 5 日】

位於銅鑼灣勿地臣街的CLUB ALBERGUE 1601，由7 月 31 日起恢復午市堂食及外賣自取服務。

【不斷更新】遙距營商計劃申請手續FAQ！一文看清如何盡取 30 萬元D-Biz資助為公司增值 <<<唔想錯過D-Biz申請秘技、最齊最新情報請 Bookmark

盡覽香港企業銷售和推廣情報：

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ

Photo：Pexels