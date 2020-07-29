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【禁堂食】一文看清港島區食肆休業狀況及營業時間（持續更新）

業界頭條 18:52 2020/07/29

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香港第三波新冠肺炎疫情爆發，連日出現逾百宗確診，特區政府採取最新防疫措施，銅鑼灣、﻿尖沙咀及中環區等食肆餐廳，顧及食客的安全著想休業直至另行通知：

銅鑼灣

  • 天然豚骨拉麵專門店 一蘭 【最後更新 7 月 29 日】

因應政府最新的防疫措施，﻿8 月 1 日至 8 月 4 日銅鑼灣店及尖沙咀店停業休息﻿。在 7 月 29 日至 7 月 31 日的營業時間改為中午 12 時至晚上 9 時，銅鑼灣及尖沙咀分店僅發售手信商品，恕無提供餐點﻿。

  • 極尚大喜屋日本料理【最後更新 7 月 28 日】

因應政府最新餐飲抗疫措施，銅鑼灣分店店將於 7 月 29 日至 8 月 4 日，全日暫停營業直至另行通知。

【相關文章】【疫市營商】酒吧休業打擊本港手工啤廠生計 開網店零售・夾同行送貨開源節流

﻿尖沙咀

  • 丼吉日本吉列專門店【最後更新 7月29日】

尖沙咀廣東道分店、尖沙咀The ONE分店及沙田新城市廣場分店，於7月29日至8月4日暫停營業；銅鑼灣、元朗及中環分店仍然繼續營業，提供外賣自取/送遞服務。

  • 香港鼎泰豐 【最後更新 7月16日】

尖沙咀新港中心分店近日接待一名(無病徵)新型冠狀病毒確診者，為保障客人及員工的健康及安全，全線分店早於接獲衛生防護中心正式通知前，於7月11日即時開始暫停營業隨即進行全面消毒。

【相關文章】疫情中沉沒？香港仔珍寶海鮮舫休業 公司・區議員：盼短期捲土從來

中環

  • Pastis French Bistro【最後更新：7月28日】

位於雲咸街的Pastis French Bistro法國餐廳，7月29日開始停業直至另行通知。

  • The Chinese Library 【最後更新：7月15日】

 位於大館 The Chinese Library 為確保食客的安全著想， 7 月 15 日起暫停營業直至另行通知。

另外，位於尖沙咀美麗華商場2期的葡匯咪走雞葡國餐廳（Mike's Chicken）昨日（28日）接獲衛生防護中心公布有關人士曾於7月22號到Mike's Chicken用餐，就此事Mikes Chicken在facebook 澄清他們早於7月16日開始休業，相信是一個鋘會。

葡國菜餐廳 Mikes Chicken 負責人 Caroline Ling 向 SME.hket 記者指：已在其 Facebook 張貼通告，決定 16 日起暫停營業直至另行通知，惟今日仍接逾 200 位「熟客」致電話查詢情況。

【相關文章】名人加持仍難敵疫情　古天樂餐廳決定再休業一星期

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Photo：Pexels, Mikes Chicken Facebook

撰文 : 鍾采餘

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