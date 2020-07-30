【禁堂食令】酒吧街餐廳禁堂食令緊急轉陣　轉賣手工啤撐過疫市

新冠肺炎肆虐，政府推出禁堂食令辣招，位處太子的「HANDS - Craft Beer & Magic」緊急轉陣，化身手工啤專門店，希望能藉著暫時轉型撐過疫市。

HANDS - Craft Beer & Magic 東主陳沛妤 (Koey) 直言，限聚令以及之後禁堂食令對於酒吧、中高檔次的餐廳來說如同「滅頂之災」，加強外賣基本上只是杯水車薪：「高質素的漢堡餐、扒餐等等賣百多元，而這個價錢包括了舒適用餐環境，員工貼心服務，客人才願意付錢，轉做外賣客人便不會光顧。早前因為晚上 6 時點後禁堂食，我們將營業時間改為中午 12 點至下午 6 點，生意確是差了不少，畢竟大家都要上班，而這個時間段不會有人特意過來慢慢享受美食的。」

【相關文章】酒吧都要數碼化！城釀老闆笑談經營酒吧的苦與樂

▲ 店舖轉型為手工啤零售店。

陳沛妤 亦是本地精釀啤酒品牌「城釀」的創辦人，既然全港食肆禁止堂食，餐廳便毅然轉陣，化身零售店全力外賣各款手工啤和美食。她指出同區並未有手工啤零售店，相信本地、外地的精釀啤酒能夠打開另一個市場，又說：「我們當然都想做食物的外賣，雖然確有做減價優惠，但老實說現時競爭激烈，全城食肆搶佔同一市場，對客人來說選擇非常多，中高檔外賣很難做。現在甚麼方法都會試一試，客人可以透過 app 落單，旺角、太子、深水埗、大角咀等地買滿 200 元免運費送貨。」

【相關文章】酒吧玩魔術救市？全港首間魔術主題酒吧開張

▲ 城釀的各式招牌酒，「港男」、「港女」。

HANDS - Craft Beer & Magic

地址：太子大南街27-31號

一文看清：12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

盡覽香港企業銷售和推廣情報：

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ