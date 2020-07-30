  • 34°C
香港時間 : 2020730日 (四) 13:05
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【禁堂食令】酒吧街餐廳禁堂食令緊急轉陣　轉賣手工啤撐過疫市

商管策略 10:17 2020/07/30

分享：

新冠肺炎肆虐，政府推出禁堂食令辣招，位處太子的「HANDS - Craft Beer & Magic」緊急轉陣，化身手工啤專門店，希望能藉著暫時轉型撐過疫市。

HANDS - Craft Beer & Magic 東主陳沛妤 (Koey) 直言，限聚令以及之後禁堂食令對於酒吧、中高檔次的餐廳來說如同「滅頂之災」，加強外賣基本上只是杯水車薪：「高質素的漢堡餐、扒餐等等賣百多元，而這個價錢包括了舒適用餐環境，員工貼心服務，客人才願意付錢，轉做外賣客人便不會光顧。早前因為晚上 6 時點後禁堂食，我們將營業時間改為中午 12 點至下午 6 點，生意確是差了不少，畢竟大家都要上班，而這個時間段不會有人特意過來慢慢享受美食的。」

【相關文章】酒吧都要數碼化！城釀老闆笑談經營酒吧的苦與樂

店舖轉型為手工啤零售店。

陳沛妤 亦是本地精釀啤酒品牌「城釀」的創辦人，既然全港食肆禁止堂食，餐廳便毅然轉陣，化身零售店全力外賣各款手工啤和美食。她指出同區並未有手工啤零售店，相信本地、外地的精釀啤酒能夠打開另一個市場，又說：「我們當然都想做食物的外賣，雖然確有做減價優惠，但老實說現時競爭激烈，全城食肆搶佔同一市場，對客人來說選擇非常多，中高檔外賣很難做。現在甚麼方法都會試一試，客人可以透過 app 落單，旺角、太子、深水埗、大角咀等地買滿  200 元免運費送貨。」

【相關文章】酒吧玩魔術救市？全港首間魔術主題酒吧開張

城釀的各式招牌酒，「港男」、「港女」。

HANDS - Craft Beer & Magic 
地址：太子大南街27-31號

一文看清：12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】  <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ

撰文 : 陳文政

相關文章

【疫市營商】毗連店舖進食店家都違例？政府憲報：須張貼告示預先提醒顧客
2020/07/29
【疫市營商】毗連店舖進食店家都違例？政府憲報：須張貼告示預先提醒顧客
【疫市營商】飲食業寒冬快餐店遭殃！吉野家料全年蝕近7億 關閉全球150間分店
2020/07/29
【疫市營商】飲食業寒冬快餐店遭殃！吉野家料全年蝕近7億 關閉全球150間分店
疫情 商業營銷 美食 小店 漢堡 啤酒 太子 餐廳 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

下一篇文章

【疫市營商】應對食肆全日禁堂食令　拉麵店取消例休・買1送1外賣自取優惠
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選

港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 平價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 平價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹