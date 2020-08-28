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港產YOHM BFE/PFE 98% 彩虹口罩 8 色口罩卓悅現貨發售$12/5個

行內熱話 13:19 2020/08/28

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卓悅表示，在全線分店現正發售 YOHM 三層防護彩色口罩。

 【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

 YOHM 三層防護口罩 (成人用) 5個 
(紫色 /黃色 /粉紅色 /白色 /橙色 /藍色 /火龍果紅色 /青色 )
- 香港製造
- 3層過濾口罩，BFE及PFE 達98%
- 有效預防粉塵、花粉、飛沫及防濺水
- 鼻樑金屬線可自由調較，質料柔軟佩戴舒適不侷促
- 以超聲波密封抽真空，安全衛生
- 170mm x 90mm

-售價:$15/包 (建議價$19)

買4包送1包!平均每包$12

【其他內容】  【附購買連結】Medicom SAFE+MASK PREMIER 醫用口罩 特價售 $99/50個 自取免運費

【其他內容】  【附購買連結】港產M Plus Mask 升呢 Level 3 高防口罩 售$60/30個起

YOHM 三層防護口罩

【其他內容】     獅子山口罩新推中童/女士款 全獨立包裝售$78/30個

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

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撰文 : 張文啟

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