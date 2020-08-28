港產YOHM BFE/PFE 98% 彩虹口罩 8 色口罩卓悅現貨發售$12/5個

卓悅表示，在全線分店現正發售 YOHM 三層防護彩色口罩。

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YOHM 三層防護口罩 (成人用) 5個

(紫色 /黃色 /粉紅色 /白色 /橙色 /藍色 /火龍果紅色 /青色 )

- 香港製造

- 3層過濾口罩，BFE及PFE 達98%

- 有效預防粉塵、花粉、飛沫及防濺水

- 鼻樑金屬線可自由調較，質料柔軟佩戴舒適不侷促

- 以超聲波密封抽真空，安全衛生

- 170mm x 90mm

-售價:$15/包 (建議價$19)

買4包送1包!平均每包$12

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▲ YOHM 三層防護口罩

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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