【指定分店】港產YOHM BFE/PFE 98% 彩虹口罩 8 色口罩卓悅現貨發售$15/5個

卓悅表示，在指定分店現正發售 YOHM 三層防護彩色口罩。

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YOHM 三層防護口罩 (成人用) 5個

(紫色 /黃色 /粉紅色 /白色 /橙色 /藍色 /火龍果紅色 /青色 )

- 香港製造

- 3層過濾口罩，BFE及PFE 達98%

- 有效預防粉塵、花粉、飛沫及防濺水

- 鼻樑金屬線可自由調較，質料柔軟佩戴舒適不侷促

- 以超聲波密封抽真空，安全衛生

- 170mm x 90mm

-售價:$15/包 (建議價$19)

▲ YOHM 三層防護口罩

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指定分店



- 旺角奶路臣街11號遠東銀行旺角大廈地下

- 旺角西洋菜南街13號好望角大廈地下

- 旺角弼街71、73號地下

- 銅鑼灣渣甸坊5號及7號地下

- 銅鑼灣駱克道535 號地下

- 葵涌廣場地下23A舖

- 荃灣大河道10-20號登發大廈地下

- 青衣青衣城二期1樓183號舖

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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