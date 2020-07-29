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【疫市營商】飲食業寒冬快餐店遭殃！吉野家料全年蝕近7億 關閉全球150間分店

業界頭條 14:55 2020/07/29

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新冠肺炎衝擊飲食業，就連大集團也不能倖免。日本快餐連鎖集團吉野家（Yoshinoya）早前公布業績，受疫情影響，公司今年首季營業額大跌 24.8%，預料全年虧損近 90 億日圓（約港幣 6 億 6,454 萬元），並宣布將在明年 2 月底前關閉全球近 150 間分店，暫未知屬特許經營的香港分店，是否受集團業績影響。

日本吉野家取消開設新店的計劃

吉野家集團表示，因受新冠肺炎疫情衝擊導致業績表現未如理想，今年第 1 季營收為 396 億日圓，較去年同期減少 24.8%，最終營業損失超過 40 億日圓。集團預計，截至 2021 年 2 月底，公司全年營收將每年減少 20.3% 至 1,723 億日圓，並估計最終虧損將達到90 億日圓。此外，吉野家決定在明年 2 月底前關閉全球近 150 間分店，這次關閉的店鋪佔整體約 5%。另外，公司也因疫情而暫時取消開設新店的計劃。

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吉野家曾推出減脂產品加強女生顧客市場，但仍難力挽狂瀾。

內地吉野家銷售下滑 合興料上半年蝕7000萬

至於在中國及香港特許經營吉野家的合興集團，日前亦發出盈警，集團料上半年由盈轉虧，綜合虧損不多於 7,000 萬元人民幣。集團指，新冠肺炎對內地營商環境造成不利影響，儘管集團致力採取措施控制經營成本，但上半年財務表現亦受到影響。

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Photo：hiroshikato、travelingsoutherner

撰文 : 廖淑瑩

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