【零售寒冬】慈雲山中心免租兩日杯水車薪　租戶嘆「當賭錢輸咗」

新冠肺炎肆虐，慈雲山爆發疫情，領展旗下的慈雲山中心商戶皆免租兩天，有租戶表示補償的確不足，但做生意不能夠輸打贏要，生意淡薄只好當賭輸了錢。領展行政總裁王國龍在 7 月 22 日於股東周年大會上表示，受新冠肺炎疫情影響，慈雲山中心曾關閉兩天，故將免去受影響商戶兩天租金及管理費。有領展租戶稱只能「逆來順受」。

「電話堡」是慈雲山中心租戶之一，其負責人黃先生直言補償不足，惟只能無奈接受。他解釋：「以今天為例，11 點開店到下午 1 點半都只有 2 個客，以前再差都有 20 個客了，即生意只餘一兩成。你說免租 2 日怎可能夠？我當然想免租一半或者有更直接的補貼，但問心的確不可能亦不合理。」

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黃先生坦言，生意不能輸打贏要，過往店舖生意確實不錯，當時賺的錢都沒分錢給業主，現在淡市亦只能頂下去。他說：「生意不好就叫業主減租，豈不是澳門賭輸了錢就叫對方還錢？不可能的。業主要求租客履行合約很正常，如果大家利用以群眾壓力要求業主減租，其實不是沒可能，但誰保證不會秋後算帳？滅租完，過幾年業主不肯續租給輸打贏要的人，到時又煩。」

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