韓國製造CareMax KF94四層高防護口罩 1片售 $9.9

日本城在 FB指，即時發售韓國製造 CareMax KF94 四層高防護口罩。

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日本城表示， CareMax KF94 口罩在指定 80 間日本城分店發售。

▲ CareMax KF94 口罩

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CareMax KF94口罩規格

-韓國製造

-四層過濾結構，阻隔空氣中微塵，微細懸浮物質

-保護呼吸系統免受污染物侵害

-3D立體設計，貼面剪裁，配戴舒適

-獨立包裝，方便攜帶

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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