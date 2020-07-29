  • 34°C
香港時間 : 2020729日 (三) 16:00
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【疫市營商】毗連店舖進食店家都違例？政府憲報：須張貼告示預先提醒顧客

業界頭條 13:58 2020/07/29

分享：

食肆全日禁堂食、限聚令人數收緊至 2 人、強制室內室外等公眾地方需戴口罩等防新冠肺炎措施生效，飲食界大多能跟隨，但原來暗藏違例「中伏」位！政府發憲報號外公告，食肆需張貼告示，提醒顧客勿於毗連店舖地方進食或飲用飲料，否則會遭票控。敘福樓主席兼行政總裁黃傑龍昨日 Facebook 專頁提醒同業要留意新條例，在未知會否票控情況下先作提醒，並隨帖文撰寫中英告示內容，並呼籲網民廣傳開去。

【相關文章】【堂食令加辣】全日禁堂食茶餐廳仍焗開　生意跌剩兩成望外賣自取有出路

 

政府憲報《預防及控制疾病 (規定及指示) (業務及處所) 規例》2020年第 90 號號外公告— 關於餐飲業務的指明及指示中一項處所須採取的措施：

  • 須於任何餐飲處所入口處張告示，提醒顧客不應於毗連該餐飲處所的地方進食、飲用食物或飲品。

SME.hket 記者向3間將軍澳區食肆查詢，當中有 2 間不知上述條例。將軍澳區某茶餐廳的外賣接單員盧小姐指，顧客也知全日禁堂食條例亦遵守規例，即使他們店外排隊等候外賣亦不會進食。

忠記粥品北角分店的老闆娘林李桂玲指：「不知道該例，將會製作告示將貼在店外，政府法例一定遵守，現時除客人看餐單外不允許他們進入店內。」她直言粥店自新冠肺炎疫情爆發後一直蝕本，收入不夠交租，只能維持員工生計。至於員工用膳，忠記會採取員工分批（2 至 3 人）用膳。

相關文章】【疫市營商】全日禁堂食實施　餐廳推＄19午市套餐變陣抗疫

忠記粥品北角分店的老闆娘林李桂玲。（資料圖片）

【相關文章】【堂食令加辣】政府全日禁堂食 凍肉食品：網店生意大增3成但餐廳客近零

【不斷更新】遙距營商計劃申請手續FAQ！一文看清如何盡取 30 萬元D-Biz資助為公司增值 <<<唔想錯過D-Biz申請秘技、最齊最新情報請 Bookmark

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ 

Photo：黃傑龍FB專頁、海豚慢漫遊記@Flickr

撰文 : 鍾采餘

相關文章

【WFH到外國】遠距工作新選擇？大西洋島國推專才短期居留計劃振興經濟
2020/07/26
【WFH到外國】遠距工作新選擇？大西洋島國推專才短期居留計劃振興經濟
【疫市營商】保就業計劃幫老闆還是員工？邵家輝：零售美容已到懸崖邊只能信政府紓困
2020/07/28
【疫市營商】保就業計劃幫老闆還是員工？邵家輝：零售美容已到懸崖邊只能信政府紓困
【疫市營商】限聚令再收緊人流急跌？尖沙咀商場租戶：未實施兩星期營業額跌一半
2020/07/28
【疫市營商】限聚令再收緊人流急跌？尖沙咀商場租戶：未實施兩星期營業額跌一半
疫情 商業營銷 限聚令 小店 外賣 餐廳 新冠肺炎疫情

上一篇文章

【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 平價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】

下一篇文章

新世界新推港產兒童口罩! 首批 30 萬兒童口罩捐社區
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選

港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 平價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 平價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹