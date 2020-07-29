【疫市營商】毗連店舖進食店家都違例？政府憲報：須張貼告示預先提醒顧客

食肆全日禁堂食、限聚令人數收緊至 2 人、強制室內室外等公眾地方需戴口罩等防新冠肺炎措施生效，飲食界大多能跟隨，但原來暗藏違例「中伏」位！政府發憲報號外公告，食肆需張貼告示，提醒顧客勿於毗連店舖地方進食或飲用飲料，否則會遭票控。敘福樓主席兼行政總裁黃傑龍昨日 Facebook 專頁提醒同業要留意新條例，在未知會否票控情況下先作提醒，並隨帖文撰寫中英告示內容，並呼籲網民廣傳開去。

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政府憲報《預防及控制疾病 (規定及指示) (業務及處所) 規例》2020年第 90 號號外公告— 關於餐飲業務的指明及指示中一項處所須採取的措施：

須於任何餐飲處所入口處張告示，提醒顧客不應於毗連該餐飲處所的地方進食、飲用食物或飲品。

SME.hket 記者向3間將軍澳區食肆查詢，當中有 2 間不知上述條例。將軍澳區某茶餐廳的外賣接單員盧小姐指，顧客也知全日禁堂食條例亦遵守規例，即使他們店外排隊等候外賣亦不會進食。

忠記粥品北角分店的老闆娘林李桂玲指：「不知道該例，將會製作告示將貼在店外，政府法例一定遵守，現時除客人看餐單外不允許他們進入店內。」她直言粥店自新冠肺炎疫情爆發後一直蝕本，收入不夠交租，只能維持員工生計。至於員工用膳，忠記會採取員工分批（2 至 3 人）用膳。

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▲ 忠記粥品北角分店的老闆娘林李桂玲。（資料圖片）

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Photo：黃傑龍FB專頁、海豚慢漫遊記@Flickr