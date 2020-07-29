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【疫市營商】應對食肆全日禁堂食令　拉麵店取消例休・買1送1外賣自取優惠

商管策略 14:29 2020/07/29

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香港特區政府早前宣布食肆全日禁堂食措施正式生效，不少食肆在新措施下提供外賣服務，盡力救生意。至於以往只提供堂食的拉麵店，也在新措施下推出買 1 送 1 外賣自取優惠，以維持經營。

小店取消例休 推拉麵買1送1優惠

在「禁堂食」的措施下，對一向只提供堂食的拉麵店造成很大影響，店舖也要推出不同方法吸客。當中「麺屋·隠」取消每個星期二的店舖例休，並推出外賣拉麵自取買 1 送 1 優惠，供應時間暫定由中午 12 時至晚上 8 時。

【相關文章】全日禁堂食實施　餐廳推＄19午市套餐變陣抗疫

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連鎖拉麵店亦推出不同優惠吸引客顧客

連鎖拉麵店推多項折扣優惠

連鎖拉麵店「一幻拉麵」，在全線 3 間分店推出全日外賣自取 75 折優惠，包括拉麵、拌麵、叉燒飯，以及各款日式小食。至於「一風堂」除了推出各大外送平台（Uber Eats、foodpanda及Deliveroo）訂購外賣滿港幣 200 元即享 7 折優惠，同時推出會員「9 周年感謝祭」電子優惠券，所有優惠適用於外賣自取，包括免費餃子（6 件）、牛舌黑醬油拉麵單品半價、外賣自取全單 7 折等。

【相關文章】「加辣」禁日間堂食？工廈食肆推真空即食包外賣奇招自救

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Photo：麺屋·隠、一幻拉麵、一風堂

撰文 : 廖淑瑩

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