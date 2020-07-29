新冠肺炎 疫情 重挫全球營商環境，當中奢侈品品牌更受到嚴重打擊。LVMH 集團公布今年上半年業績，營業額 183.93 億歐元（約港幣 1,672 億元），比去年同期下跌 27%；純利更差，只有 5.44 億歐元，較去年同期大跌 84.9%。即使集團在多國的銷售情況欠佳，但中國市場出現「報復性消費」，挽救了集團在亞太區市場的業績。

疫情下 集團轉型直播帶貨

不過，LVMH 對中國和部分地區市場未來的業績頗為樂觀。 據上半年業績顯示，中國市場強勢復甦有效收窄亞太地區第二季收益跌幅。該集團上半年在亞太地區營業額同比下跌 24%，其中第二季度同比下跌 13%，而首季跌幅為 32%。在 新冠肺炎 疫情下，集團亦 開拓新的銷售模式，旗中 Louis Vuitton (LV) 在 3 月時在內地購物和社交平台「小紅書」進行網上直播，吸引 1.5 萬人次觀看。

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▲ LV早前在內地購物和社交平台「小紅書」進行網上直播，吸引1.5萬人次觀看。

時裝皮具賺錢促業務多元化

雖然 LVMH 集團在奢侈品業務的業績差，但集團的業務較多元化，幫補了旗下業務，當中兩大 業務仍錄得 盈利 。集團分析指，時裝和皮具部門各品牌有強大的恢復能力，業務在中國市場兩季收入恢復強勢增長，另外美國和歐洲市場也逐漸復甦。

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Photo：Louis Vuitton