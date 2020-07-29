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【六種靚色登場 】家港彩色納米口罩 獨立包裝售$130盒

行內熱話 03:32 2020/07/29

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香港口罩廠家港口罩 Homey Bliss Mask在 FB 表示，即將開售限量版新色納米口罩。

 【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

近來愈來愈多香港口罩廠推出彩色口罩，家港口罩亦推出其限量版新色納米口罩。推出的顏色包括：櫻花粉紅、水蜜桃、薰衣草紫、玉子黃、蘋果綠和經典綠 6 色。廠方表示，新色口罩將於 8 月初推出。

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家港口罩 Homey Bliss Mask

家港口罩 Homey Bliss Mask

家港口罩 Homey Bliss Mask

家港口罩規格

-過濾 ：BFE >99%、PFE >99%，有效過濾細菌及微粒子達 99%以上
-大小 ： (成人) 17.5cm x 9.5cm
-顏色 ：櫻花粉紅、水蜜桃、薰衣草紫、玉子黃、蘋果綠、經典綠 (共6款新色，顏色可能因應檢視設備或環境光暗而有所偏差)
-產地 ：香港製造
-包裝 ：25 個/盒（獨立包裝，全自動化生產）
-售價 ：＄130/盒 ( 數量有限，只限網上購買 (2盒裝，不設混色))

家港口罩 Homey Bliss Mask

口罩購買連結<< (未開賣) 

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家港口罩 Homey Bliss Mask

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家港口罩 Homey Bliss Mask

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

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撰文 : 張文啟

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