【六種靚色登場 】家港彩色納米口罩 獨立包裝售$108盒

香港口罩廠家港口罩 Homey Bliss Mask在 FB 表示，即將開售限量版新色納米口罩。

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近來愈來愈多香港口罩廠推出彩色口罩，家港口罩亦推出其限量版新色納米口罩。推出的顏色包括：櫻花粉紅、水蜜桃、薰衣草紫、玉子黃、蘋果綠和經典綠 6 色。廠方表示，新色口罩將於 8 月 1 日推出。

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▲ 家港口罩 Homey Bliss Mask

▲ 家港口罩 Homey Bliss Mask

▲ 家港口罩 Homey Bliss Mask

家港口罩規格



-過濾 ：BFE >99%、PFE >99%，有效過濾細菌及微粒子達 99%以上

-大小 ： (成人) 17.5cm x 9.5cm

-顏色 ：櫻花粉紅、水蜜桃、薰衣草紫、玉子黃、蘋果綠、經典綠 (共6款新色，顏色可能因應檢視設備或環境光暗而有所偏差)

-產地 ：香港製造

-包裝 ：25 個/盒（獨立包裝，全自動化生產）

-售價 ：$108/盒 ( 數量有限，只限網上購買 (2盒裝，不設混色))

(原來售價為 $130,最新更新為 $108)

▲ 家港口罩 Homey Bliss Mask

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▲ 家港口罩 Homey Bliss Mask

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▲ 家港口罩 Homey Bliss Mask

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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