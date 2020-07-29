  • 29°C
香港時間 : 2020729日 (三) 03:45
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

PFE/BFE  99%! 泰國 KK Mask口罩售$50/50個

行內熱話 02:43 2020/07/29

分享：

香港市場有一段時間較少有泰國口罩發售，東城藥房卻在 FB 表示，正發售泰國 KK Mask  口罩。

 【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

店方表示，泰國 KK Mask 口罩提供 PFE/PFE  99% 防護，一盒售價為 $70，購買 3 盒只需 $150，即平均 $50 盒，全現貨發售。 注意口罩數量有限，售罄即止，建議購買前先向店方查詢貨存。

泰國 KK MASK口罩規格

-非獨立包裝
-50個
-藍色
-美國Nelson Lab認證
-BFE 99%
-PFE 99%

售價:$70一盒
      $150三盒

藥房發售的 KK Mask  口罩。


【其他內容】 【附購買連結】BFE/VFE>99%! 台製宏瑋醫療級TypeII彩虹口罩 售$79/50個起

KK Mask  口罩的證書

 地址:  將軍澳坑口重華路8號東港城2樓215號舖  查詢:3529 1388

【其他內容】  【附購買連結】港產M Plus Mask 升呢 Level 3 高防口罩 售$60/30個起

【其他內容】   【附購買連結】日本YOKOISADA Surgical Mask YS口罩售$165/50個

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ 

立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l

撰文 : 張文啟

相關文章

新世界新推港產兒童口罩! 首批 30 萬兒童口罩捐社區
2020/07/28
新世界新推港產兒童口罩! 首批 30 萬兒童口罩捐社區
【附購買連結】BFE/VFE>99%! 台製宏瑋醫療級TypeII彩虹口罩 售$79/50個起
2020/07/28
【附購買連結】BFE/VFE>99%! 台製宏瑋醫療級TypeII彩虹口罩 售$79/50個起
【附購買方法】皓淨 3E 99% Level 3口罩現貨售 $128/50個 包郵極速發貨
今日
【附購買方法】皓淨 3E 99% Level 3口罩現貨售 $128/50個 包郵極速發貨
健康美容 健康問題 著數優惠 疫情 口罩 泰國 香港

上一篇文章

【六種靚色登場 】家港彩色納米口罩 獨立包裝售$130盒

下一篇文章

【附購買方法】皓淨 3E 99% Level 3口罩現貨售 $128/50個 包郵極速發貨
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選

港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 平價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 平價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹