PFE/BFE  99%! 泰國 KK Mask口罩售$50/50個

香港市場有一段時間較少有泰國口罩發售，東城藥房卻在 FB 表示，正發售泰國 KK Mask 口罩。

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店方表示，泰國 KK Mask 口罩提供 PFE/PFE 99% 防護，一盒售價為 $70，購買 3 盒只需 $150，即平均 $50 盒，全現貨發售。 注意口罩數量有限，售罄即止，建議購買前先向店方查詢貨存。

泰國 KK MASK口罩規格

-非獨立包裝

-50個

-藍色

-美國Nelson Lab認證

-BFE 99%

-PFE 99%



售價:$70一盒

$150三盒

▲ 藥房發售的 KK Mask 口罩。



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▲ KK Mask 口罩的證書

地址: 將軍澳坑口重華路8號東港城2樓215號舖 查詢:3529 1388

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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