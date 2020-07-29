【附購買方法】皓淨 3E 99% Level 3口罩現貨售 $128/50個 包郵極速發貨

Hygiene Mask 皓淨口罩的口罩早前已通過 Level 3 測試，接著就宣布發售新產品 - Level 3 口罩。

【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

廠方表示，今次 Level 3 口罩全為現貨，所以可在 3 至 5 個工作日內極速發貨。而且廠方更提供限時郵費全免，口罩由順豐派送。今次廠方需要買家購買 2 盒 Level 3 口罩，共售$256，即平均 $128 一盒。

皓淨 Level 3 口罩規格

-適用日常及出入高風險場所，如醫院、診所、確診地區

-符合美國標準ASTM F2100 Level 3，VFE、BFE、PFE≥99%

-防血液滲透≥160mmHg，有效隔絕飛沫、血液、體液噴濺污染

-柔軟結實的耳掛，長度充足；鼻樑架提供立體防護，佩戴更舒適

-成人尺寸

-一盒50個

-非獨立包裝



【其他內容】 【附購買連結】BFE/VFE>99%! 台製宏瑋醫療級TypeII彩虹口罩 售$79/50個起

▲ 皓淨 3E 99% Level 3口罩



口罩購買連結<<

【其他內容】 【附購買連結】港產M Plus Mask 升呢 Level 3 高防口罩 售$60/30個起

【其他內容】 【附購買連結】日本YOKOISADA Surgical Mask YS口罩售$165/50個

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ

立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l