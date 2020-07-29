良心老闆! 邨巴公司為員工準備「外賣飯堂」！還有貓貓陪食

政府昨日今日開始食肆全日禁堂食，而強制戴口罩的範圍則擴至室外公眾地方，就算是吸煙、運動亦不能豁免。不少打工仔都對此表達擔憂，畢竟就算能買到外賣，也未必有地方進食。專營邨巴的 ABC Bus 就表示，已為司機、員工準備好環境舒適的「員工外賣飯堂」，讓員工食得安心。

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經營多條邨巴線的 ABC Bus 在官方 Facebook 專頁表示：「星期三起只准外賣？我地已經準備好了。」從照片可見，辦公室中放置了 4、5 張二人桌，桌與桌之間有玻璃相隔，看起來整潔乾淨。官方強調，每張椅只會限兩個人同坐。

不少網民見到都大讚員工福利好，有網民的重點則落在兩隻貓貓身上，大叫：「好妒忌有貓一齊返工」、「貓貓做監督」、「貓貓自己一檯」希望各位打工仔都能有安心食飯的地方！

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