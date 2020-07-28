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【為慳錢?】國泰將三分一客機轉到澳洲沙漠停泊 首輪將有 12 客機遷移

行內熱話 23:39 2020/07/28

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新冠肺炎疫情肆虐全球，現時大部份國家仍然維持入境限制，大大打擊航空業。有消息指本周起，國泰航空及旗下航空公司約 1/3 飛機，將會移至澳洲愛麗絲泉（Alice Springs）停泊，以減省停泊費。 

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國泰表示，考慮到未來全球客運需求持續疲軟，國泰航空及國泰港龍擬於 8 月，僅運作最多 10% 的正常航班班次，為了謹慎營運及減省開支，將在未來數月將大約 1/3 的國泰及國泰港龍客機轉移到香港以外的地方。如此亦可減少本港潮濕天氣及風暴季對飛機帶來的影響。國泰又指，集團會持續檢視航空公司的客運運力，有關決定或會調整。

國泰將轉移首批航機到澳洲愛麗絲泉，預期首輪將涉及約 12 架國泰及港龍航空飛機，同時正商討使用其他地區的合適設施。愛麗絲泉是沙漠中的綠洲綠洲，位於達爾文和阿德萊德兩大城市之間，是澳洲中部經常乾枯無水的地區。

根據國泰 2019 年的年報，國泰及國泰港龍營運 203 架飛機，以 1/3 計算，即未來大概會有約 60 架飛機離開香港，預計停泊時間最少維持 3 年。

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撰文 : 何兆洋

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