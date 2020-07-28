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蔡英文出帖感謝中衛全力提供口罩 讚彩色口罩是時尚生活一部分

行內熱話 22:43 2020/07/28

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台灣早前實行口罩徵收制，基本上所有指定台灣口罩廠的產能皆用來提供口罩供台灣本土所需。台灣總統蔡英文剛在 Facebook 發帖，大讚中衛的幫助和口罩設計。 

 【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

蔡英文今日參觀中衛口罩廠，她除了關心口罩的生產，亦表示對中衛員工的貢獻，表達最深的感謝。因為中衛在台灣徵用口罩最初，在總共需要 317 萬個口罩的情況下，就提供 217 萬個口罩給本土徵用。後來中衛更調整產線、協助生產較複雜的「外科綁帶口罩」，確保防疫人員的安全。

蔡英文參觀中衛口罩廠

她亦指現時中衛還推出了彩色口罩、迷彩口罩，也登上「柏林時裝周」，所以戴口罩，不單能防疫，更是時尚和生活的一部分！最後蔡英文更加上「#能挑選口罩顏色是種幸福」的 hashtag 呢!

蔡英文今日參觀中衛口罩廠

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【其他內容】   【指定分店】123 by Ella 售韓國 CareMax KF94 口罩售$10/片

中衛口罩的色彩系列

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撰文 : 張文啟

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