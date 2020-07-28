【良心老闆】名人加持仍難敵疫情　古天樂餐廳決定再休業一星期

新冠肺炎肆虐，政府推出新一輪防疫政策，星期三（7 月 29 日）起全港食肆全日禁堂食，有名人餐廳決定休業一星期以保障員工健康。藝人古天樂名下的「名廚酒家」曾於 2 月下旬新冠肺炎疫情最嚴重時暫時休業，近日第三波疫情爆發，古天樂決定餐廳再暫休一星期，避免員工在乘搭交通工具時承擔不必要的感染風險，保障員工健康。

【相關文章】古天樂酒家休業放有薪假保員工飯碗 譚小環餐廳逆市擴充

▲ 古天樂在疫情爆發時曾捐出 130 萬個口罩。

古天樂一般認為是「良心老闆」，今年 2 月酒家休業時全體員工放的是有薪假，堅持不肯裁員節省營運成本；新冠肺炎疫情期間他經常扶助弱勢社群和藝人同業者，如在 3 月初時「古天樂慈善基金」便於全球搜購 130 萬個外科口罩再交由社福機構等組織捐贈給有需要人士； 4 月 27 日古天樂更發起「香港電影工作者疫境支援計劃」向基層電影工作者發放援助金，每人最多可獲港幣 9,000 元，及後不少藝人在 Facebook 貼出支票，答謝善舉。

【相關文章】快過政府！古天樂派基層電影工作者援助金 黃夏蕙等藝人 Show 支票答謝

一文看清：12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

盡覽香港企業銷售和推廣情報：

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ