新世界新推港產兒童口罩! 首批 30 萬兒童口罩捐社區

早前新世界發展已向有需要人士派發成人口罩，今次更推出自家生產的兒童口罩。

【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

新世界發展執行副主席兼行政總裁鄭志剛宣佈，將新鮮出爐的自家製 30 萬隻兒童口罩，透過不同的非牟利機構贈予基層小朋友。

▲ 新世界港產兒童口罩

受惠機構之一浸信會愛羣社會服務處，日前已接收 1 萬隻新世界自家製的兒童口罩。除了浸信會愛羣社會服務處，新世界首批 30 萬隻兒童口罩亦會捐贈予多間非牟利機構，包括：協康會、兒童心臟基金會、香港麥當勞叔叔之家慈善基金、仁愛堂、兒童癌病基金、循道衛理觀塘社會服務處等。

▲ 新世界港產兒童口罩

【其他內容】 $69.9 起屈臣氏 Level 2/3 口罩有貨到 百佳超市有售

此外，新世界早前推出全港首創的「自助口罩提取計劃」，自五月起分兩階段與 16 間非牟 2 利機構合作，於轄下的 37 間指定中心設置「自助口罩提取機」，向有需要人士派發口罩。有關計劃原本為期 10 個星期，鑑於近期疫情反覆，集團決定把計劃延長至今年十月底。

▲ 有見近日本地確診數字攀升，新世界與 16 間非牟利機構合作推行的「自助口罩提取計劃」 將延長至十月底，令受惠人士可繼續獲得穩定的口罩供應。

【其他內容】 【附購買連結】日本製造三次元立體口罩 AEON 售$132/30個

【其他內容】 【指定分店】123 by Ella 售韓國 CareMax KF94 口罩售$10/片

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ

立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l