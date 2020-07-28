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新世界新推港產兒童口罩! 首批 30 萬兒童口罩捐社區

業界頭條 18:09 2020/07/28

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早前新世界發展已向有需要人士派發成人口罩，今次更推出自家生產的兒童口罩。 

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新世界發展執行副主席兼行政總裁鄭志剛宣佈，將新鮮出爐的自家製 30 萬隻兒童口罩，透過不同的非牟利機構贈予基層小朋友。

新世界港產兒童口罩

受惠機構之一浸信會愛羣社會服務處，日前已接收 1 萬隻新世界自家製的兒童口罩。除了浸信會愛羣社會服務處，新世界首批 30 萬隻兒童口罩亦會捐贈予多間非牟利機構，包括：協康會、兒童心臟基金會、香港麥當勞叔叔之家慈善基金、仁愛堂、兒童癌病基金、循道衛理觀塘社會服務處等。

新世界港產兒童口罩

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此外，新世界早前推出全港首創的「自助口罩提取計劃」，自五月起分兩階段與 16 間非牟 2 利機構合作，於轄下的 37 間指定中心設置「自助口罩提取機」，向有需要人士派發口罩。有關計劃原本為期 10 個星期，鑑於近期疫情反覆，集團決定把計劃延長至今年十月底。 

有見近日本地確診數字攀升，新世界與 16 間非牟利機構合作推行的「自助口罩提取計劃」 將延長至十月底，令受惠人士可繼續獲得穩定的口罩供應。

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撰文 : 張文啟

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