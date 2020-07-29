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【疫市營商】無遊客生意雪上加霜　刀具店：業主應取消底租半年

商管策略 22:01 2020/07/29

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香港零售管理協會日前刊登公開信，希望全港商舖業主考慮未來 9 至 12 個月取消底租，改為按租戶營業額收取分成作為租金。有零售商戶認為，商舖業主未必肯取消將近 1 年底租，為期半年或最多 10 個月較合理。

位於佐敦的新意刃物店負責人 Johnny Tse 認為，商舖業主需要減租，但租戶亦要遵守租約的合約精神，因「幫你是人情，不幫你是道理」。他坦言，商舖業主財雄勢大，惟他們未必允許取消將近 1 年底租，如租約條款內提供 6 至 8 折租金優惠，為期半年或最多 10 個月較合理。

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佐敦新意刃物店負責人 Johnny Tse

高檔次刀具成囤積貨

新意刃物店專賣日本刀具和磨刀石等工具。Johnny 表示，店舖在油尖旺區，新冠肺炎疫情前周末人來人往、遊客特色刀具生意暢旺；現在全球出入境限制旅客止步，市民也不願外出，生意「雙失」。

Johnny 續指，客源主要是遊客和廚師，酒店、酒樓及食肆行業受新冠肺炎疫情影響，廚師減少買刀具；但另一方面，現時市民在家時間長，刀具需求增，故現集中做「民生客」。

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家庭客對刀種類要求不高，通常只會買 100 至 200 港元的刀，所以售價港幣 600 至 1,000 元等較高檔次的刀滯銷。新意刃物店現時提早關門減省開支，另客戶購買大量刀具會提供折扣優惠促銷。

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撰文 : 鍾采餘

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