Google 決定延長 WFH 至明年 7 月

原先計劃在 7 月讓員工逐漸重返辦公室的 Google，因應新冠肺炎疫情從未改善，決定把目標完全推倒重來。根據管理層最新的決定，所有員工可以遠程工作直至 2021 年 6 月 30 日，但這項政策只適用於新冠肺炎疫情較嚴重的地方，包括美國總部、英國、印度與拉丁美洲等國家與地區。在疫情稍為紓緩的地區，包括台灣與澳洲等地 42 個辦公室，據稱會恢復有限度運作。

Google 的對「在家工作」的堅決態度，相信會為其他科技企業帶來衝擊，該公司早前更表示會向每位員工提供 1,000 美元等值補助，讓員工購買在家工作的設備。

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現時最沒有決策壓力的科技企業應該是 Twitter，該公司早已向員工發信表示，會讓他們自行決定工作方式，就算是永久在家工作也無問題。

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