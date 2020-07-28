【附購買連結】M Plus Mask 升呢 Level 3 高防口罩 售$60/30個起

香港口罩廠 M Plus Mask 本來提供符合歐盟 EN14683 認證 TypeIIR 標準的口罩，但近日廠方已通過測試，口罩已達 ASTM Level 3 水平。

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M Plus Mask一盒三十個，零售價HK$75，會員價$68，長者及醫護價HK$60 (每盒計)。

▲ M Plus Mask

發售口罩規格:

- ASTM Level 3

-符合歐盟最高 EN14683 認證 TypeIIR 標準

-BFE≥98%

-PFE≥95%

-歐盟CE認證

-成人尺寸

-一盒三十個



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▲ M Plus Mask 已通過Level3測試

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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