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【疫市營商】新婚・屋苑・老人需求大　即煮餸包營業額增 7 成

業界頭條 17:13 2020/07/30

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新冠肺炎肆虐，不少食肆因有確診者出入過需要關門停業大清洗，政府之後更接連推出禁堂食令、限聚令防止肺炎病毒傳播，不少市民為了吃得放心開始改為購買方便餸包，帶旺相關行業。

網店「好餸」創辦人麥慧嫻（Eva）經營餸包生意將近 5 年，說：「近期愈來愈多人買方便餸包，生意是好了的。對比年初第一、二次疫情爆發時，現在營業額差不多有 70% 增長。一天供應大約 400 個餸包到 10 個不同屋苑。」

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餸包會送到屋苑，並按要求放在大堂自取或直送到宅。

關實體店主攻網銷

好餸本來亦在商場開設實體店，惟限聚令下商場人流劇減。麥慧嫻坦言租約期滿後，實體店零售會暫停，轉以以網店為營運核心。現時不少屋苑亦開始與好餸商談合作，如某些新興屋苑位置偏遠，物業管理公司想把「好餸」納入為其增值家居服務之一。

她解釋：「剛入伙的新婚夫婦可能不太想經常外出，故便想買我們預先處理好的餸包，現在亦有一些業主群組、媽媽群組找我們商談團購。事實上，很多人確有在家煮食需要，如社工都曾經聯絡過我們，因為有些老人家身體弱需自行煮食，但又怕新冠肺炎疫情不敢落街買餸，希望我們協助。」

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利用餸包，輕易便可以煮到美食。

除了將方便餸包直送到宅服務外，亦會因應部分顧客要求，把餸包送到大廈大堂，之後由客人親自落大堂自取，盡量減少跟人接觸；公司則用保溫箱裝餸包保鮮。雖然添購保溫箱是增加額外成本，但最重要仍是讓客人吃得放心。

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撰文 : 陳文政

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