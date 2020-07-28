【附購買詳情】$1 一個 3E 防護口罩! Dailywood 口罩售$10/10個 再求返貨

▲ Dailywood 口罩

在疫情第一二波的時候，有一間名叫 Dailywood 的港企曾以平價售賣口罩 (按此瀏覽詳情)，今次疫情第三波，該港企再以平價賣口罩。

【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

由於第一輪的反應十分好，今次 Dailywood 已是第二次加推口罩。從店方提供的相片看，今次 Dailywood 發售的口罩，提供 PFE ≥95%、BFE ≥99% 和 VFE ≥99%，中國製造。售價方面，為 $10 包有 10 個口罩。

▲ Dailywood 口罩

【附購買連結】日本製造三次元立體口罩 AEON 售$132/30個

Dailywood 表示，今次加推 30,000 包優惠價 $10 三防口罩，不設限購。口罩供應數量有限 ，售完即止。有需要的買家，可以 WhatsApp 至 68470161 訂購。買家可選擇順豐速遞（1-30包加$40，31-50包加$60，51-80包加$80，81包或以上加$100）或在今星期六日到該公司取貨。

Dailywood 地址: 觀塘成業街18號新怡生工業大廈2樓C50室 電話:35680369 Whatsapp:68470161

【其他內容】 港牌 EG BFE/VFE>99%/PFE>96% 口罩卓悅售 $98/50個

【其他內容】 【附優惠碼】香港製造 Asia Mask Level 2 口罩現貨只售 $88.8/50個

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ

立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l