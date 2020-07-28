【疫市營商】日本助企業回流脫離中國　日企：完全依賴本土並不可行

新冠肺炎疫情影響全球供應鏈，日本政府早前推出 2,200 億日圓協助在中國設廠的日本企業生產回流，目前已有 87 間企業獲得首批補助，但從事飛機、汽車零件及製藥的日本化工企業帝人公司，其社長鈴木純認為，生產、採購完全依靠日本並不可行。如果日本出現問題，企業也難以處理，最佳方法是分散供應鏈。

日本企業營運應保持靈活

據《共同社》報導指，鈴木純認為，日本企業在生產、採購上完全依賴本國是「愚蠢至極」，並指營運應保持靈活。他續指，若日本企業全部回流，一旦日本出現問題，企業恐無計可施，因此除了關鍵物資在日本採購外，也應將採購範圍分散到其他地方。他預計，受新冠肺炎疫情嚴重打擊的飛機產業，可能要 1 至 2 年才能回復正常。至於汽車生產和銷售在美國、中國逐漸回升，估計私人交通需求與公共交通相比，未來可能會上升。

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▲ 日本企業帝人公司從事飛機、汽車零件及製藥產業

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產品最終運到中國銷售

雖然日本政府撥出資金協助企業回流，但不少企業認為搬回日本生產不切實際，因為不少產品最終還是會出口到中國。據日本經濟產業省的調查顯示，截至 2018 年 3 月，日企在中國至少有 7,400 間分公司，比 2008 年增長 60%。同年，這些分公司的製造部門售出 2,520 億美元的商品，當中 73% 在中國銷售，只有 17% 銷售到日本。

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Photo：何志衡