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$69.9 起屈臣氏 Level 2/3 口罩有貨到 百佳超市有售

行內熱話 13:56 2020/07/28

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近一星期，屈臣氏口罩供應漸多，不時也在屈臣氏和百佳發售。今日屈臣氏口罩又在百佳部分分店發售，今次更有 Level 2 和 Level 3 口罩選擇。

 【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

今日不少網民也指，成功在百佳購入屈臣氏口罩，而且有部分分店是發售 $69.9 的 Level 2 口罩(如旺角彌敦道富運百佳、火炭銀禧百佳等)，有一些分店則是發售 $109.9 的 Level 3 口罩。暫時似乎賣Level 2 口罩的佔多數，但注意暫未見同一分店，有兩款屈臣氏口罩發售。

有網民在 FB 群組表示，在中午時間成功在又一城 Taste 購入屈臣氏Level 3 口罩。另亦有網民在FB表示，同一時間在石硤尾百佳分店有 Level 2 口罩售賣。屈臣氏 Level 2/3 口罩的規格資料，可按此瀏覽。 

屈臣氏Level2 口罩(網民圖片)

【附購買連結】HKTV Mall Level 2口罩終於可單獨直購! $65/30個現貨發售

屈臣氏Level 3 口罩(網民圖片)

  照以往經驗，由於各門市的口罩返貨時間不一，到貨數量有別，亦不是全線分店會返貨。如果大家想購買口罩的話，建議先致電店方查詢，或在附近才去查看有否到貨，以免撲空。

【其他內容】 【附購買連結】日本製造三次元立體口罩 AEON 售$132/30個

【其他內容】   【指定分店】123 by Ella 售韓國 CareMax KF94 口罩售$10/片

屈臣氏Level 2 口罩(網民圖片)

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

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撰文 : 張文啟

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