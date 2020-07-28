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【疫市營商】全日禁堂食實施　餐廳推＄19午市套餐變陣抗疫

商管策略 13:07 2020/07/28

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在新一輪防疫抗疫措施下，政府宣布在星期三（7 月 29 日）凌晨起食肆全日禁堂食，措施將維持一星期至 8 月 4 日。面對防疫抗疫措施「加辣」，不少食肆紛紛轉為提供外賣，甚至有冰室推出只售港幣 19 元的「抗疫套餐」，減價吸引顧客。

冰室推半價午餐套餐兼送涼茶

「1 仔冰室」推出 2 款只售 19 港元的「抗疫套餐」，分為是招牌紅酒繪牛肋條飯、蔥油炸雞翼煎蛋薑黃飯，隨餐更贈送抗疫涼茶 1 杯，供應時間為上午 11 時至晚上 6 時。此外，冰室在早餐時段推出半價早餐優惠，例如一份餐蛋三文治只售 15 元，隨餐附送熱飲 1 杯。

【相關文章】全日禁堂食茶餐廳仍焗開　生意跌剩兩成望外賣自取有出路

冰室亦在早餐時段推出半價早餐優惠

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小店推20元日式咖哩雞飯救市

有主打日本菜的小店「日常料理」，最近亦推出外賣自取優惠「抗疫」，由即日起至 8 月 5 日外賣自取日式咖哩雞飯只需 20 元。另外，顧客只要攜同指定茶飲店飲品或收據，惠顧午餐或晚餐即送小食 1 款，包括日式餃子（5 件）／和風牛肉可樂餅（1 件）／忌廉蟹肉可樂餅（2 件)。

【相關文章】政府全日禁堂食 凍肉食品：網店生意大增3成但餐廳客近零

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Photo：日常料理、1 仔冰室

撰文 : 廖淑瑩

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