【疫市營商】保就業計劃幫老闆還是員工？邵家輝：零售美容已到懸崖邊只能信政府紓困

政府日前公布「保就業」計劃第五批領取工資補貼僱主名單，勞工及福利局局長羅致光本月 26 日表示，第二期「保就業」計劃內容詳情待 8 月公布及接受申請，希望可持續紓緩 9 月至 11 月的失業情況。

至於「保就業」計劃等政策對零售業界的影響，批發及零售界立法會議員邵家輝回覆 SME.hket 記者時指：「去年社會事件令本地零售生意半年跌 3 至 4 成；隨著新冠肺炎疫情爆發，生意更跌近 7 成、甚至 9 成生意，許多商戶苦不堪言已走到『懸崖邊』。」

邵家輝續指，政府在第一、二及三輪「防疫抗疫基金」支援不同業界，尤其「保就業」計劃中員工職位得到保留 ，否則零售業失業率數字會惡化，相信政府盡能力在合理情況下支援業界。

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香港新冠肺炎疫情打擊本地零售，美髮業經營環境尤其艱難，但政府今年 2 月首輪「防疫抗疫基金」未涵蓋「純美容」及「純美髮」行業。邵家輝曾去信政府反映美容業和美髮業界現況；直到 5 月中旬政府在第二輪防疫抗疫基金—「美容院、按摩院及派對房間資助計劃」終把美髮業納入表列中。

「美容院、按摩院及派對房間資助計劃」中，合資格美髮界商戶可按員工總人數，獲撥款港幣 3 萬、6 萬及 10 萬元資助額。 邵家輝指：「舊式理髮店只供洗剪服務，但不少新式髮廊有售賣洗頭水及染髮劑等髮型用品，故大部分美髮界商戶在『零售業資助計劃』中可獲 8 萬元應急錢資助。此計劃跟『美容院、按摩院及派對房間資助計劃』資助款項對美髮界有幫助，相信『保就業』計劃也有不少商戶獲資助。」

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▲ 批發及零售界立法會議員邵家輝。

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邵家輝認為，每個行業商戶面對不同經營環境，汽車業、按摩業、製衣業及美髮業等行業亦不屬於零售業界，他作為商界代表應宏觀看待整件事，他相信「要保員工應保企業，無分彼此」。邵家輝表示：「不同人看見政府遺漏會提他們，自己只是其中之一；我會根據自身經驗政府會從善如流，如合理會政府會盡量配合。」

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Photo：Pexels、邵家輝Facebook