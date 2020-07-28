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【疫市營商】又一老店結業！辰衝圖書實體店本月結業轉型網銷

業界頭條 11:45 2020/07/28

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（經濟日報資料圖片）

新冠肺炎肆虐，不少香港老字號都承受不了壓力結業離場，位於尖沙咀樂道的老牌英文書店辰衝圖書（Swindon Book）實體店將於本月結業，改以網店模式繼續經營。

辰衝書店為老牌英文書店，尖沙咀樂道經營超過半個世紀。辰衝書店旗下包括香港圖書文具有限公司（Hong Kong Book Centre Ltd.）及必發圖書有限公司（Kelly & Walsh Ltd.）。今天（7 月 28 日）辰衝在其 Facebook 專頁宣布，尖沙咀實體店將於 7 月 31 日結束營業，並改為開展網店業務，而旗下的另兩間圖書公司則繼續保持正常營運。

【相關文章】【香港疫情】傳街市將限人流   商販：一早應該做　分批入保障大家

辰衝面書專頁宣布將轉型網店。

辰衝書店今年風波不斷，5 月下旬時更被指欠租，業主入稟高等法院索取欠付租金逾港幣 371 萬元，並要求交回舖位。

辰衝書店屹立香港多年。

【相關文章】辰衝書店被指欠租　業主入稟追討逾371萬

圖片來源：HK Man (香港在消失ing)@Flickr

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撰文 : 陳文政

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