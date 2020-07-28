【附優惠碼】香港製造 Asia Mask Level 2 口罩現貨只售 $88.8/50個

網店 IN BUCKET 表示，提供限時減價優惠，港產 Level 2 口罩只售 $88.8/50個。

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IN BUCKET 今次的限時口罩特價優惠，只需要買家在結帳時輸入「special88.8」即可獲得價格扣減。例如屬 Level 2 的港產 Asia Mask 口罩原售 $118.5，特價售 $88.8。另一款GOEIDO 口罩則是 Level 1 水平，同時香港製造，特價同售 $88.8。

▲ ASIA MASK口罩

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▲ GOEIDO 口罩 (日本版)

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▲ GOEIDO 口罩

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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