韓國製造 Clean Care KF94 口罩 網店破底價售 $6.9個起 可門市自取

近來市場上的韓國 KF94 口罩售價愈來愈平，但平至 $6.9 一個又十分罕見。

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網店 MCNG Shop 今次發售的 Clean Care KF94三層防疫立體口罩。店方表示，此口罩具KFDA安全認證，全獨立包裝，而且為韓國製造。

此口罩一盒 50 個，售價最平 $345/盒 (2盒以上)，即平均每片售 $6.9。但注意這口罩 9 月才到貨，所以要注意有可能無法如期到貨的風險。

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Clean Care 口罩規格:

-KF94標準

-尺寸220x155mm

-白色

-一盒 50 個

售價

$365/盒

$345/盒 (2盒以上)

(每盒送 50ml 酒精搓手液2枝，價值 $48)



到貨時間:約9月9日

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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