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韓國製造 Clean Care KF94 口罩 網店破底價售 $6.9個起 可門市自取

行內熱話 03:52 2020/07/28

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近來市場上的韓國 KF94 口罩售價愈來愈平，但平至 $6.9 一個又十分罕見。

 【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

網店 MCNG Shop 今次發售的 Clean Care KF94三層防疫立體口罩。店方表示，此口罩具KFDA安全認證，全獨立包裝，而且為韓國製造。

此口罩一盒 50 個，售價最平 $345/盒 (2盒以上)，即平均每片售 $6.9。但注意這口罩 9 月才到貨，所以要注意有可能無法如期到貨的風險。

 【其他內容】 【附購買連結】日本製造三次元立體口罩 AEON 售$132/30個

Clean Care 口罩規格:

-KF94標準
-尺寸220x155mm
-白色
-一盒 50 個

售價
$365/盒
$345/盒 (2盒以上)
(每盒送 50ml 酒精搓手液2枝，價值 $48)

到貨時間:約9月9日

口罩購買連結<<< (留言購買)

【其他內容】 【附店舖資料】台製萊潔 4 色彩虹口罩 彩豐行現貨售$119

【其他內容】   【指定分店】123 by Ella 售韓國 CareMax KF94 口罩售$10/片

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

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撰文 : 張文啟

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