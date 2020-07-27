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【維持經濟活動】政府稱全面停止不符合公眾利益! 33 類人士仍可豁免檢疫入境

行內熱話 23:35 2020/07/27

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近日本港新冠肺炎疫情嚴重，不少評論矛頭直指政府的豁免檢疫措施。政府早前表示，會暫停及收緊豁免檢疫的安排，但強調豁免檢疫「實屬必要」，全面停止豁免強制檢疫安排不符合公眾利益。 

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據政府截至 7 月 15 日的公布，有 33 類人士仍然豁免檢疫入境，包括如下：

跨境貨車司機、跨境巴士司機、往返香港與中國的機組人員、政府人員、處理跨境運作的政府機構及承辦商、貨船船員、客船船員、漁船及收魚艇船員、向居住中國的港人提供支援的社署人員、因港府工程而在中國工作的建造人員、為疫情進行研究/提供意見的人員、居於中國的牲囗進口商、為生產家居檢疫手環的人員、為供應防護裝備的人員、居於沙頭角的居民、押運貨幣及票據的保安、從中國製造和供港日常用品的人員、在中國從事生產的香港企業人員、香港大學深圳醫院僱員、在中國及澳門提供醫療及牙醫服務的香港企業人員、與政府合作進行動物疾病的預防和控制專家、在中國提供建造業專業服務人員、來往中澳台的仲裁員、調解員或法律執業者、來往中澳台重大商業交易的法律執業者、香港的公營研發機構或從事科技研發工作公司、執業會計師前往中國為在認可證券市場上市、上市公司的董事因公務往來中港、在聯交所上市並已納入恒生指數、恒生中國企業指數的行政人員、在中國進行物流、港口或船務業務、經營供港的農場/養殖場的人士，最多兩名在中國水域漁船作業的人士、在中國居住的中三至中五級學生、為香港供應新型冠狀病毒檢測服務、持有航空營運人許可證的高級管理人員及機管理的高層。

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政府早前宣布，由星期三（29 日）起，暫停所有客船及沒有在港處理貨物裝卸的貨船船員換班，直至本地疫情受控，但強調豁免檢疫「實屬必要」，這些豁免是為了確保貨物和生活必需品輸港，以及維持經濟活動。不過政府承認，在實際運作上，確在個別個案中有船員因航班及船期未能銜接而需留港過夜。

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撰文 : 何兆洋

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