【附購買連結】日本YOKOISADA Surgical Mask YS口罩售$165/50個

東興大藥房正在其新開的網店發售日本 YOKOISADA Surgical Mask YS 口罩。

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這款日本 YOKOISADA Surgical Mask YS 口罩雖在菲律賓生産，但其品質出色，而且由日本 QC，且從日本直送。口罩更提供 Level 2 和 BFE > 99%、VFE> 99% 和 PFE> 99%防護，適合現時香港疫情環境使用。

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▲ YOKOISADA Surgical Mask YS口罩

注意網店提供多種售價，當中到店其門市自取最平，由口罩自取車和順豐貴 $5。送貨和到貨詳情，請 Whatsapp 66392201 向店方查證。

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YS 口罩規格



Level 2 90mmx175mm

ＰＦＥ（微粒子濾過効率）99％

ＶＦＥ（Virus 飛沫濾過効率）99％

ＢＦＥ（Bacteria 濾過効率）99％

花粉捕集効率99％

售價$165/50個起

口罩購買連結<<< (數量有限，售完即止)

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▲ 口罩自取車地點

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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