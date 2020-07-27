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【附訂購連結】台灣藍鷹牌新產品超透氣立體三層口罩 代理指定供應商即日接受預訂

行內熱話 18:49 2020/07/27

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在台灣口罩中除中衛口罩外，最多人喜歡的品牌相信是藍鷹牌。藍鷹牌香港代理在 FB 表示，廠方將推出 2020 年藍鷹牌新產品 - 三層超透氣立體口罩。

 【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

此藍鷹牌新產品相信是針對夏日而推出，新口罩提供全新低呼吸阻抗設計，使用時超透氣。

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藍鷹牌口罩規格

- 全封膜包覆外盒，高品質衛生標準
- 立體設計，3D氣室空間呼吸更舒適
- 潑水性不織布層，有效阻隔飛沫、水氣滲入
- 高密度熔噴濾布，強力過濾空氣中細懸浮微粒
- CNS14755台灣標準，有效過濾體積0.3µm細懸浮微粒達99%以上
- 台灣原料、台灣製造，品質有保障
-2-6歲尺寸: 本體(就是從鼻子到臉頰的距離)7.5cm、束帶10.5cm(正負0.5cm)
-成人尺寸: 本體(就是從鼻子到臉頰的距離)11.5cm、束帶14.5cm(正負0.5cm)

 【其他內容】   【附購買連結】日本製造三次元立體口罩 AEON 售$132/30個

現時此新款藍鷹牌口罩已提供預訂。由香港代理指定的合作商店 Gaia Beauty 負責銷售。此藍鷹牌口罩是以套裝價方式發售，售 $320/套  (原價$439-458)。每套包括 (2 盒藍鷹牌口罩及1 副護目鏡或搓手泡泡)。

藍鷹牌成人護目鏡 1件 (二選一)

口罩購買連結<<< (數量有限，訂完即止)

【其他內容】 【附店舖資料】台製萊潔 4 色彩虹口罩 彩豐行現貨售$119

【其他內容】   【指定分店】123 by Ella 售韓國 CareMax KF94 口罩售$10/片

英國 Cutan搓手泡泡

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

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撰文 : 張文啟

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