【堂食令加辣】限聚令加辣拆招無效　中式餐館嘆禁令實施後要見步行步

新冠肺炎疫情爆發，政府宣布食肆需要全日禁止堂食，限聚令收緊至兩人，半年抗疫打回原形。有中式餐館一直見招拆招推出多項優惠刺激消費，欲力挽狂瀾；惜新限聚令愈來愈嚴格，壓縮食肆生存空間。

「新匯聚餐廳小廚」位於觀塘成業街，開業 6 年生意暢旺，去年 11 月更在同街租置新舖位擴充規模。老闆韓清雲說：「我們主打中菜、潮洲菜，食物落功夫，款式多、工序多、夠鑊氣，多謝街坊支持，生意一直不錯，午市晚市都經常爆滿的。但新冠肺炎疫情生意一落千丈，尤其早前禁晚市堂食，影響極大。晚市佔了我們全日生意約 3/5，只靠外賣很難支持。」

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▲ 食物用心，款式又多，餐館深受街坊喜愛。

晚市營業額方面，一天的堂食約 20,000 港元 、外賣約 5,000 元，禁晚市堂食後晚市外賣約僅餘 3,000 元，韓清雲估計大部分人不敢外出飲食，寧願買罐頭回家煮，所以外賣生意愈來愈低。他嘆道餐館不能休業，否則可能被街坊誤以為結束營業，只好咬緊支撐，現時為了捱下去，已開始安排員工輪流上班。

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▲ 餐廳推出過不少招式救市，頗有成效。

新匯聚餐廳小廚在疫情第一、二波時皆推出過不同優惠救市，韓清雲說：「之前出過串燒套餐，港幣 55 元 3 串，比外頭便宜得多，始終大家都開始勒緊褲頭，客人未必捨得花 100 元買一個餸來吃。另外就著 4 人限聚令我們推出 160 元二人餐，包兩餸兩飯和湯，和朋友來的話，4 人叫兩個二人餐就剛剛好。這兩個餐在這半年都非常受歡迎。可是現在第三波新冠肺炎疫情爆發，要全面禁堂食……都只能見步行步了。」

▲ 鎮店特飲「梳打檸蜜」，每位熟客必點。

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