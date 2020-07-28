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台灣中衛玩色系列口罩 ! 又在屈臣氏門市現貨發售!

行內熱話 01:14 2020/07/28

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星期日中衛口罩終在屈臣氏門市有售﹐昨日接近下午時間，又在沙田第一城屈臣氏門市有售。店方已連續 2 日有中衛口罩賣!

 【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

有網民在 FB 群組報料，指昨日又在沙田第一城的屈臣氏門市，發售台灣中衛口罩玩色口罩發售。今日發售的仍是包裝，一包只有 5 片。同樣是兩包中衛口罩連搓手液售 $89。暫時只知有中衛口罩玩色口罩發售，未見有其他款式。由於口罩數量十分少，很快已售罄。

自星期日開始，沙田第一城屈臣氏門市已已連續 2 日有中衛口罩賣，希望今日都會繼續返貨啦!

台灣中衛口罩玩色口罩

【其他內容】   【附購買連結】日本製造三次元立體口罩 AEON 售$132/30個

台灣中衛口罩玩色口罩在屈臣氏發售(網民圖片)

【其他內容】 【附店舖資料】台製萊潔 4 色彩虹口罩 彩豐行現貨售$119

【其他內容】   【指定分店】123 by Ella 售韓國 CareMax KF94 口罩售$10/片

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

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撰文 : 張文啟

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