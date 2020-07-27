【突發】台灣中衛玩色系列口罩 ! 又在屈臣氏門市現貨發售!

昨日中衛口罩終在屈臣氏門市有售﹐今日接近下午 6 時，又在沙田第一城屈臣氏門市有售。

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有網民在 FB 群組報料，指今日又在沙田第一城的屈臣氏門市，發售台灣中衛口罩玩色口罩發售。今日發售的仍是包裝，一包只有 5 片。同樣是兩包中衛口罩連搓手液售 $89。暫時只知有中衛口罩玩色口罩發售，未見有其他款式。由於口罩數量十少，相信現昨已售罄。希望今日都好像昨日般，店方會補新貨啦。

▲ 台灣中衛口罩玩色口罩

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▲ 台灣中衛口罩玩色口罩在屈臣氏發售(網民圖片)

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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