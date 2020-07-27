【香港疫情】傳街市將限人流   商販：一早應該做　分批入保障大家

新冠肺炎疫情再次爆發，政府宣布星期三起全日禁止堂食，有消息指政府正研究新措施限制街市人流以防疫。有菜販表示能夠理解，更直言早便應該在街市實施強制性措拖。

尚德街市菜販李小姐坦言，新冠肺炎疫情下生意跌近 4 成：「不知道客人都去了哪。疫情初起時我們生意其實有上升的，但短時間就開始回落，現在愈來愈差。政府說要限制街市人流其實早便應該做，始終街市人流密集，對我們來說返工都很高危。限人流不會說不能夠做生意，大不了分批入街市，大家最少有保障。」

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肉販黃先生指，近期生意跌兩成，新冠肺炎疫情下街市生意並未變好，他指出政府如要限制人流亦沒有辦法，但希望能有補償，說：「街市防疫的確做得不足，最少入街市前要強制量體溫。未來如果限制人流，客人變少我們仍然要上班，租金同樣要付，希望政府能幫助，無論是勒令業主減 ３ 成租抑或補貼我們 10,000 元又好，總之要有實幹，但宣告政策後就不聞不問。」

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