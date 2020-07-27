【指定分店】123 by Ella 售韓國 CareMax KF94 口罩售$10/片

123 by Ella 表示，即時開始將發售韓國 CareMax KF94 四層高防護口罩。

【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

店方表示，韓國CareMax KF94四層高防護口罩會於今天及明天(27/7及28/7)，陸續送到以下 23 間 123 by ELLA 分店(新界區分店預計明天(28/7)到貨)，每個售價 $10，每人限購 10 個。

【其他內容】 【附購買連結】HKTV Mall Level 2口罩終於可單獨直購! $65/30個現貨發售

指定分店資料

【其他內容】 【附購買連結】日本製造三次元立體口罩 AEON 售$132/30個

【其他內容】 Oxyair Mask HK 新推 Level 3 和三色波點印花口罩

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ

立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l