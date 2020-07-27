【附購買連結】日本製造三次元立體口罩 AEON 售$132/30個

AEON STYLE 又有日本口罩賣!今次是三次元立體口罩白色中碼。

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AEON STYLE 表示，將以抽籤形或發售日本產三次元立體口罩白色中碼，售 $132/30個，只限康怡分店取貨。訂購方法如下:

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▲ 日本製造三次元立體口罩 AEON 發售

三次元立體口罩規格

-白色中碼 30片

-過濾效能：BFE、PFE、VFE有效率達99%，五層構造，內有雙層過濾纖維層及銀離子過濾層

-可阻隔灰塵、飛沫及懸浮粒子

-尺寸:17.5cmX9cm

-日本製造

口罩訂購登記辦法 ：

登記日期：即時起至7月28日晚上11時59分。

抽籤日期：預定7月29日中午，已登記顧客可於抽籤當日到以上登記網頁，輸入登記電話號碼查詢抽選結果。AEONCITY亦會以電郵通知中籤嘅顧客，並提供購買網址。

中籤嘅顧客請於7月29日至31日到指定網址付款購買。

顧客於購買時必需填寫登記電郵地址及電話號碼。

每位顧客只限購買一盒。

取貨日期：2020年8月4日至31日

取貨地點：AEON STYLE康怡顧客服務部

>>>口罩訂購連結<<<

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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