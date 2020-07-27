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【附購買連結】日本製造三次元立體口罩 AEON 售$132/30個

行內熱話 16:23 2020/07/27

分享：

 AEON STYLE 又有日本口罩賣!今次是三次元立體口罩白色中碼。

 【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

 AEON STYLE 表示，將以抽籤形或發售日本產三次元立體口罩白色中碼，售 $132/30個，只限康怡分店取貨。訂購方法如下:

【其他內容】 【附購買連結】PFE/BFE>99%! 港產JWO 彩虹口罩 售$28/10個

日本製造三次元立體口罩 AEON 發售

三次元立體口罩規格

-白色中碼 30片
-過濾效能：BFE、PFE、VFE有效率達99%，五層構造，內有雙層過濾纖維層及銀離子過濾層
-可阻隔灰塵、飛沫及懸浮粒子
-尺寸:17.5cmX9cm
-日本製造

口罩訂購登記辦法 ：
登記日期：即時起至7月28日晚上11時59分。
抽籤日期：預定7月29日中午，已登記顧客可於抽籤當日到以上登記網頁，輸入登記電話號碼查詢抽選結果。AEONCITY亦會以電郵通知中籤嘅顧客，並提供購買網址。
中籤嘅顧客請於7月29日至31日到指定網址付款購買。
顧客於購買時必需填寫登記電郵地址及電話號碼。
每位顧客只限購買一盒。
取貨日期：2020年8月4日至31日
取貨地點：AEON STYLE康怡顧客服務部

 >>>口罩訂購連結<<<  

【其他內容】 【迪士尼 x 中衛】每片口罩花紋都唔同!! 中衛推冰雪奇緣Frozen超夢幻藍紫漸變成人口罩

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

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撰文 : 張文啟

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