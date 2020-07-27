【周三執行】張建宗公佈食肆全日禁堂食 戶外須戴口罩並限聚 2 人

今天（27 日），政府終宣佈會全日禁止食肆堂食，以及強制市民於室內室外均須佩戴口罩。本港爆發第三波新冠肺炎疫情，截至昨天香港已連續 5 日單日確診「破百」！今天，政務司司長張建宗召開記者會，公佈最新防疫抗疫措施，除了禁止食肆堂食安排，也將強制佩戴口罩的措施，由室內公共地方，延伸至室外等。所有防疫抗疫措施如下:

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1）餐飲全面禁堂食

除特定處所，任何時間均須停止提供堂食，但仍可以外賣或外送方式提供食品。位於商場內的美食廣場（food court）等，商場要關閉有關座位；酒吧等場所需繼續關閉。若是進入餐廳買外賣等，進入處所仍要量體溫；餐廳亦要提供酒精搓手液等。

2）表列處所停止營業

將體育處所及游泳池列入 599F 章內的「表列處所」，需暫時停止營業。

3）群組聚集收緊至 2 人

599 章群組限聚令，會把群組限制最多 4 人，收緊至 2 人。同一交通工具上，或同住的群組，仍可獲豁免。

4）指明所有公眾地方均須戴口罩（包括室外）

599I 章規定在室內公眾地方戴口罩，於周三起會伸延至所有公眾地方，包括室內及室外。如有合理辨解而能提交證明，如身體因素，可獲豁免。未滿 2 歲亦可獲豁免。政府補充指，合理辨解除了飲食、用藥外，在公眾地方除口罩食煙，是不獲豁免。政府同時呼籲，希望市民藉此機會戒煙。罰則為定額罰款 $2000 或最高罰款 $5000。

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