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【堂食令加辣】全日禁堂食茶餐廳仍焗開　生意跌剩兩成望外賣自取有出路

業界頭條 16:04 2020/07/27

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新冠肺炎疫情再次爆發，政府宣布星期三（７ 月 29 日）起全日禁止堂食，限聚令收緊至兩人。有茶餐廳東主表示生意必受影響，但為了員工仍會堅持開業，共度時艱。

位於尖沙咀的「三餐冰室」老闆馬雄才（Sam）坦言，之前禁晚市堂食影響極大，雖有外賣幫補，但生意僅餘下平時晚市四分之一；條例剛公布時餐廳曾提早關門一星期，惟禁令延長，只好硬著頭皮重啟晚市。

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星期三起全港食肆將禁止堂食。

馬雄才續稱，餐飲業經營考慮甚多，例如食材需要保持流轉，不能長期放置；停工停薪亦令夥計生計艱難，開業提高現金流才能穩定支薪，公司只好咬牙支撐。

馬雄才預料，全日禁堂食後生意額將餘平常 2 至 3 成，為保員工飯碗，餐廳決不休業。他解釋：「做到幾多得幾多。未來會推一點優惠吸引客人，送外賣方面就不會請兼職加重成本了，是附近數條街的話就讓員工送外賣吧，之前不是沒有和第三方外賣平台合作，但成本太高了。其實最理想會是外賣自取的模式能夠做得更好，這會比較解決到問題。不過最擔心都是相關禁堂食的措施會再次延長。」

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撰文 : 陳文政

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