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【堂食令加辣】政府料全日禁堂食 凍肉食品：網店生意大增3成但餐廳客近零

業界頭條 13:11 2020/07/27

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有傳政府將會收緊防疫措施，當中包括食肆將全日禁止堂食，以及強制市民在室外需要戴上口罩，預計措施會在星期三（7 月 29 日）凌晨生效。在新措施下預計餐廳生意會受進一步打擊，冷凍食品銷情則相對「受惠」。有業界人士指，雖然餐廳客戶減少，但最近 2 個月公司網店的生意大增 3 成。

餐廳客戶大跌 料超市銷售量急增

「和牛波士」創辦人麥迅婷（Jarita）表示，本身公司有供應產品給火鍋和燒肉餐廳，但自「禁晚市堂食」措施後，餐廳客戶大減。但幸好零售客戶及網店的生意均錄得增長，當中網店近 2 個月的生意更上升 3 成。品牌在各大超市設有零售點，她預計在新措施生效後，產品銷量會繼續上升。

【相關文章】「加辣」禁日間堂食？工廈食肆推真空即食包外賣奇招自救

「和牛波士」創辦人麥迅婷（Jarita）

傳政府禁食肆全日堂食

隨著本地個案持續上升，政府早前表示不排除防疫措施「加辣」。有傳媒引述消息指，行政會議通過由星期三凌晨起，本港所有食肆全日禁止堂食，以及規定在室外需要佩戴口罩。同時，政府與超級市場集團商討，在店舖實施防疫措施（如：有機會限制人數），政府轄下的街市亦會加強防疫。

【相關文章】口罩令收緊　商場租戶指影響不大：「都係咁差」

品牌在各大超市設有零售點， Jarita預計在新措施生效後，產品銷量會持續上升。

【相關文章】口罩令加辣・全日禁堂食　中小企商會：已慘淡經營勿倉卒決定

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撰文 : 廖淑瑩

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