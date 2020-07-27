【疫市營商】限聚令再收緊人流急跌？尖沙咀商場租戶：未實施兩星期營業額跌一半

香港新冠肺炎疫情步入第 7 個月，本地確診個案曾一度受控，商場人流稍為回復「旺場」。香港在本月「失守」爆發第三波疫情，近日本地個個感染飄升逾百宗；政府再收緊防疫措施，周三（7 月 29 日）凌晨起食肆全日禁堂食，限聚令收緊至兩人。尖沙咀美麗華商場商戶表示，這兩星期營業額跌約 5 成，室內公眾場所「口罩令」等措施實行前人流已下跌。

SME.hket 記者發現美麗華商場地面一層新樓盤推出，不少地產經紀站於商場內，商場保安放下顯示「保持社交距離，禁止多於4人群體聚集」指示牌。對於人流增加傳播風險，1 樓商戶負責人謝小姐說，不太擔心疫情傳播，店員向客戶介紹產品後立刻清潔雙手，除進食外一般情況下帶口罩應該沒有問題。

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▲ 商場保安放顯示「保持社交距離，禁止多於4人群體聚集」指示牌。

謝小姐又指，目前新冠肺炎疫情反彈平日市面人流已減少，周末人流更差；室內帶口罩絕對是好事，疫情嚴峻市民才減少出街意慾。她續指，早在 6 月末起疫情緩和之際，政府放寬限聚令措施有助改善商場人流，惟 7 月初開始第三波疫情爆發，這兩星期營業額約跌一半，她以「不堪一擊」形容現時店鋪情況。

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謝小姐對政府政策表示不滿，又認為市民遵守防疫措施守則，但政府沒有堵塞輸入個案的漏洞，使他們「吐痰」和「打噴嚏」在社區傳播病毒、加劇疫情惡化，期望政府能正視或考慮採取封關阻截源頭。

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位於2樓某商鋪林小姐認為，政府強制帶口罩會讓人客人卻步，隨即人流一定也減少。她稱：「曾經看見顧客沒有帶上口罩走進店鋪內，我便上前提點他帶回口罩。」

她續指，美麗華商場主要是食肆為主，6 時後晚市禁堂食時段最受影響，減少人流和上班族放工後便回家，前兩個月與 7 月相比市面人流相差約一半；營業額曾升近 2 成，惟目前至少跌了 5 成。租金方面，林小姐認為目前尚可應付，故兩個月後會否維持下去，還是個未知之數。

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